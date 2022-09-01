تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام ليستر اليوم في الدوري الإنجليزي هي أبرز ما يبحث عنه عشاق وأنصار الشياطين الحمر في الوقت الحالي، خاصة بعد قدوم الأسماء الجديدة إلى أولد ترافورد مثل كاسيميرو وأنتوني وغيرهم.

ويلتقي اليوم مساءً مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي على ملعب "كينغ باور" ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ، ويطمح أنصار اليونايتد في مواجهة اليوم أن يتمكن تين هاغ ولاعبي اليونايتد من تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد الانتصار في الجولات الماضية على كل من ليفربول وساوثهامبتون.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي تشغل بال مشجعي الشياطين الحمر بكل تأكيد، فحاليًا لا أحد يعلم هل سيدفع تين هاغ بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا أم سيبقيه على الدكة كما فعل في المباريات الماضية، بالإضافة إلى ذلك الجميع متشوق لرؤية كاسيميرو وإمكانياته المميزة في خط الوسط كما كان يفعل تمامًا مع الملكي ريال مدريد.

وبحسب التقارير، فإن تين هاغ سيعتمد اليوم أمام ليستر سيتي خطة لعب 4-2-3-1، ومن المتوقع أن تتضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دي خيا

الدفاع: دالوت – فاران – مارتينيز – مالاسيا

الوسط الارتكاز: كاسيميرو – إيريكسن

الوسط المتقدم: سانشو – إيلانغا – برونو فرنانديز

الهجوم: رونالدو

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