إصابة النجم الكرواتي مودريتش..هل يغيب عن الكلاسيكو أمام برشلونة؟ 

يبدو أن لعنة الإصابات حلت على اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي التي لعبت فيها المنتخبات العديد من المباريات، حيث كشفت التقارير إصابة نجم الريال لوكا مودريتش بعد مشاركته في مواجهات منتخب بلاده كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.

وبحسب آخر التحديثات، فإن مودريتش تعرض لإصابة عضلية دون الكشف عن تفاصيل أخرى، إلى جانب أن نادي ريال مدريد لم يصرح أو يصدر بيان رسمي حول إصابة نجم الوسط الكرواتي وفترة غيابه.

هل يغيب مودريتش عن الكلاسيكو أمام برشلونة بسبب الإصابة؟

كشف الصحفي جوزيه لويس سانشيز مراسل برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني أن نجم الريال تعرض لإصابة عضلية مع منتخب بلاده، وأضاف أن اللاعب قد لا يتمكن من المشاركة في مواجهات ريال مدريد أمام أوساسونا وخيتافي في الدوري الإسباني وشاختار دونيتسك في دوري الأبطال.

وبحسب آخر التحديثات، فإن مدة غياب مودريتش قد تصل إلى 10 أيام، لكنه في الغالب سيكون جاهزًا في الكلاسيكو أمام برشلونة الذي تقرر موعد في الـ16 من أكتوبر.

الجدير بالذكر أن الإصابات خلال فترة التوقف الدولي لم تصل النجم الكرواتي وحسب، حيث تعرض لاعبي برشلونة أيضًا للإصابة مع منتخبات بلادهم وأبرزهم أراوخو، كوندي، ديباي، وفرينكي دي يونغ.

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