إصابة دي بروين ومدة غيابه تعكّر فرحة مانشستر سيتي

كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية أن هناك تخوف كبير في مانشستر سيتي من غياب النجم البلجيكي كيفين دي بروين لمدة طويلة قد تصل لبداية الموسم المقبل، وذلك بعد خروجه مصابًا أمام إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

وكان دي بروين قد خرج اضطراريًا في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول في نهائي الأبطال على إثر تعرضه لإصابة في أوتار الركبة ومن المقرر أن يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة مدى الضرر الذي لحق به.

إصابة دي بروين ومدة غيابه المتوقعة تعكر فرحة مانشستر سيتي بدوري الأبطال

كشف موقع "Standard UK" أنه تم استبعاد النجم البلجيكي صاحب الـ32 عامًا من قائمة منتخب بلجيكا بعد خروجه مصابًا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 في أسطنبول، وبعد توقع غيابه لبداية الموسم المقبل.

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ويضيف الموقع تصريحات دي بروين التي أوضح خلالها: "لقد كنت أعاني من هذه الإصابة منذ قرابة الشهرين، أي منذ مباراة الإياب أمام بايرن ميونخ، لذلك كما يذكر الجميع غبت وقتها عدة مباريات لكن ذلك لم كافيًا لاتعافى، لقد استنفذت كل طاقتي ولم استطع الاستمرار أكثر".

وأضاف: "لقد لعبت بكثافة في الآونة الأخيرة ووضعت ضغطًا غير مسبوق على جسدي، أعطيت كل شيء للفريق والناس هنا في النادي يعلمون ذلك تمامًا".

واختتم: "أشعر بالفخر بأنني تمكنت من فعل ما فعلته الفترة الماضية، أنه أمر مؤسف كيف انتهت الأمور بهذه الطريقة واضطررت أن أغادر النهائي، ولكن بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا لم يعد هناك أي شعور سيء ينتابني نحو هذا الأمر".