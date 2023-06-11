علق كابتن مانشستر سيتي إيلكاي غوندوغان على مستقبله مع النادي الإنجليزي خلال مقابلة صحفية عقب الفوز على إنتر ميلان والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2023.

وكان النجم الألماني صاحب الـ32 عامًا قد قاد فريق السيتي هذا الموسم لتحقيق ثلاثية تاريخية تحت قيادة وتوجيهات المدرب بيب غوارديولا، حيث فاز بالدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد، وأول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي بعد هزيمة إنتر ميلان 1-0.

غوندوغان يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي بعد الفوز بدوري الأبطال

من المقرر أن ينتهي عقد إيلكاي غوندوغان مع مانشستر سيتي مع انتهاء شهر يونيو الجاري، ومعظم التوقعات تشير إلى أنه قد يرحل عن ملعب "الاتحاد" خاصة بعد أن ارتبط اسمه بالعديد من الأندية المهتمة بالتعاقد معه في أوروبا.

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وتشير التقارير أن برشلونة قد يكون ضمن أبرز الأندية التي تريد الاستفادة من خدمات وعبقرية غوندوغان في خط الوسط خاصة وأنه سيصبح متاحًا للانتقال بصفة مجانية هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع السيتي.

وخلال مقابلة صحفية لـ"BT Sport" عقب فوز مانشستر سيتي بنهائي دوري أبطال أوروبا على إنتر ميلان، أكد اللاعب الألماني أنه لم يتخذ حتى الآن قراره النهائي بشأن مستقبله، ولكن ما هو مؤكد أنه سيأخذ بعين الاعتبار العروض المقدمة له بعد انتهاء الاحتفال بذات الأذنين.

وعن نهائي الأبطال أمام الإنتر، علق غوندوغان: "أنه نهائي دوري أبطال أوروبا، كان واضحًا أنه سيكون صعبًا لكلا الفريقين، لم نكن الأفضل في الشوط الأول، لقد ترددنا قليلًا رغم أننا حظينا بعدة فرص محققة للتسجيل".

وتابع: "لقد علمنا أنه يجب أن نكون أفضل في الشوط الثاني، وأعتقد أن ذلك ما فعلناه، لقد كانت حظوظ الفوز متساوية في هذه المباراة، واليوم هدف واحد فقط صنع الفرق كما يحدث غالبًا في معظم النهائيات، وشعرنا كم نحن محظوظين أننا كنا نحن الطرف الفائز".