إطلاق سراح بارتوميو

قررت المحكمة العليا في كتالونيا إطلاق سراح جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لنادي برشلونة ومعه ذراعه الأيمن خوامي ماسيفيرير بعد اعتقالهما أمس.

ويأتي إطلاق السراح بشكل مؤقت ومشروط مع استمرار توجيه الاتهامات للثنائي.

وقررت المحكمة كذلك رفع السرية عن قضية "بارسا جايت"، التي اتهم بارتوميو فيها بسوء استغلال أموال برشلونة من أجل تشويه صورة لاعبي وأساطير النادي.

وكان بارتوميو قد تولى رئاسة البارسا عام 2014 بشكل مؤقت قبل أن يفوز بانتخابات 2015 التي جاءت بعد الثلاثية التاريخية الثانية للفريق.

يذكر أن تقاريراً صحفية قبل حوالي عام كانت قد كشفت عن استخدام بارتوميو لأموال النادي في استئجار شركة لتشويه صورة اللاعبين وأساطير برشلونة للتغطية على مشاكل برشلونة الإدارية.