إلغاء الدوري الهولندي دون تحديد البطل

أعلن اتحاد كرة القدم الهولندي، الجمعة، إلغاء بطولة الدوري المحلي دون تحديد البطل والفرق الهابطة، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي توقفت جميع البطولات في أنحاء العالم بسببه.

وبذلك، أصبح الدوري الهولندي أول بطولة من البطولات الأوروبية، تلغى بسبب كورونا.

وكان أياكس أمستردام متصدر الترتيب قبل الإلغاء بفارق الأهداف عن آلكمار، حيث يمتلك الثنائي 56 نقطة لكل منهما، بعد مرور 25 مرحلة.

كما أن فورتونا سيتارد وآدو دين هاغ ووالويك، لن تهبط إلى الدرجة الأدنى، بينما لن يتم تصعيد أي من الفرق المتصدرة في دوري الدرجة الثانية.