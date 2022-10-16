إنتر ميلان يتغلب على ساليرنيتانا بهدفين دون رد

فاز إنتر ميلان اليوم الأحد على ضيفه ساليرنيتانا بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت على ملعب جيوسيبي مياتزا (سان سيرو) لحساب الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

حمل هدفا النيراتزوري توقيعي النجمين الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والإيطالي نيكولو باريلا في الدقيقتين 14 و 59 على التوالي.

ويأتي هذا الفوز بعد أيام من التعادل المثير بثلاثة أهداف لمثلها الذي عاد به الفريق الأزرق والأسود من إسبانيا أمام مستضيفه برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

إنتر ميلان إلى المركز السابع

بهذا الانتصار، رفع إنتر رصيده إلى 18 نقطة احتل على إثرها المركز السابع، فيما بقي رصيد ساليرنيتانا ثابتاً عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.