إنتر ميلان يحقق فوزاً صعباً على بوروسيا دورتموند

حقق إنتر ميلان الإيطالي فوزاً هاماً على حساب ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جيوسيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

بهذا حقق النيراتزوي انتصاره الأول في البطولة هذا الموسم، ليشعل المنافسة على بطاقة التأهل في المجموعة السادسة متساوياً في النقاط مع دورتموند بـ 4 نقاطٍ لكلٍ منهما وخلف برشلونة المتصدر بفارق ثلاثة نقاط.

ونجح لاوتارو مارتينيز في تسجيل الهدف الأول بعدما ترجم كرة طولية محكمة صنعها له ستيفان دي فراي في الدقيقة 22.

وأهدر لاوتارو ركلة جزاء للنيراتزوري في الدقيقة 82 تصدى لها المتألق رومان بوركي.

وفي الدقيقة 89، تمكن أنتونيو كاندريفا من تسجيل الهدف الثاني بعد مرتدة سريعة تحرك فيها خلف دفاعات دورتموند وأنهى الكرة بشكل رائع في المرمى.

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