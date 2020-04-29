إنتر يحدد شروط التخلي عن لاوتارو

قررت إدارة إنتر ميلان السماح للاوتارو مارتينيز بالانتقال إلى برشلونة، في حال وصول عرض رسمي تبلغ قيمته نحو 90 مليون يورو، بالإضافة إلى آرتورو فيدال، واستعارة أنتوان غريزمان لمدة عام.

وقالت شبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية، الأربعاء، أن مسؤولي النيراتزوري يرغبون في الحصول على عقد فيدال بصفة نهائية، مع استعارة غريزمان لموسم واحد على الأقل.

ومن المتوقع أن يرفض البارسا هذه الطلبات، خاصة أنه يفضل إدخال الثنائي فيدال وجونيور فيربو في الصفقة، مع دفع قيمة أقل من 90 مليون.

يذكر أن عقد لاوتارو مع إنتر يتضمن شرطاً جزائياً تبلغ قيمته نحو 111 مليون يورو، مما يعني صعوبة انتقاله بهذه الطريقة نظراً للأزمة المالية الناتجة عن كورونا.