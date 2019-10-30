إنتر يخطف صدارة الدوري الإيطالي بفوز صعب على بريشيا

حقق إنتر فوزاً صعباً خارج أرضه على مستضيفه بريشيا بهدفين لهدف واحد، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي.

بهذا الفوز نجح النيراتزوري في تصحيح أوضاعه عقب التعادل الأخير على أرضه مع بارما في المرحلة الماضية والذي منعه من استغلال تعثر يوفنتوس واعتلاء الصدارة، والتي حصل عليها ولو مؤقتاً، بانتظار مواجهة يوفي وجنوى الأربعاء.

في الدقيقة 23، تقدم إنتر عن طريق المهاجم المتألق لاوتارو مارتينيز بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في قدم مدافع بريشيا قبل أن تغير اتجاهها إلى المرمى.

وفي الدقيقة 63، سجل روميلو لوكاكو هدفاً رائعاً بعد ترويض للكرة وتسديدة يسارية محكمة على يمين الحارس ليعزز تقدم إنتر بالهدف الثاني.

وظلت المباراة تميل لصالح إنتر حتى نجح بريشيا في تقليص الفارق عبر هدف ذاتي سجله ميلان شكرينيار بالخطأ في مرمى فريقه لتشتعل المباراة مجدداً.

وحاول صاحب الضيافة في الدقائق المتبقية إدراك التعادل، لكن الحارس سمير هاندانوفيتش ودفاع إنتر نجحوا في الحفاظ على التقدم حتى النهاية، ليخطف الأفاعي الصدارة مؤقتاً.

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