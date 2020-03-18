إنتر يسعى لضم آرتور في صفقة لاوتارو

يرغب إنتر ميلان في إدخال عدد من لاعبي برشلونة ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز، من أجل التخلي عن خدماته بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي، الأربعاء، إلى أن أنتونيو كونتي مدرب النيراتزوري معجب بمستوى وشخصية البرازيلي آرتور ميلو، لاعب وسط البارسا، لذلك يريد التوقيع معه نهاية الموسم الجاري.

ويدرك مسؤولو البارسا صعوبة دفع الشرط الجزائي كاملاً في عقد لاوتارو، والمقدر بنحو 111 مليون يورو على الأقل، لذلك قد يدخل بعض اللاعبين في الصفقة لتخفيض المقابل المدفوع.

في المقابل، يرغب إنتر بضم آرتور وتوديبو وآرتورو فيدال بالإضافة إلى مقابل مالي، للموافقة على انتقال مهاجمه الأرجنتيني إلى كامب ناو.