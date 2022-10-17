إنجوت بروكرز شريك مالي إقليمي رسمي لرابطة الدوري الإسباني لا ليغا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت إنجوت للوساطة المالية ذ.م.م. (إنجوت بروكرز) عن توقيعها لاتفاقية شراكة لسنوات عدّة مع رابطة الدوري الإسباني لا ليغا (LaLiga) لتكون بموجبها الشريك المالي الإقليمي الرسمي لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تم الإعلان عن ذلك يوم أمس خلال الحفل الخاص الذي نظّمته الشركة في وايت هول (White Hall) في العاصمة عمّان برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين.

وحضر الحفل كذلك أسطورة كرة القدم وسفير إنجوت بروكرز لدى لا ليغا اللاعب السابق لويس فيغو، إلى جانب عدد من الوزراء والشخصيات العامة المرموقة، ورئيسة شركة إنجوت بروكرز ومؤسستها ومديرها التنفيذي وكوادرها، وأعضاء من رابطة الدوري الإسباني (LaLiga) وممثلين عنها، بالإضافة إلى جهات وشخصيات إعلامية معروفة، وعدد من الفاعلين وصناع المحتوى والمؤثرين في هذا القطاع وغيره من القطاعات.

وتهدف إنجوت بروكرز من هذه الشراكة إلى توسيع انتشارها وتعزيز وجودها على المستوى الإقليمي، ووصولها إلى شرائح وفئات أكبر وأكثر تنوعاً، ونشر الثقافة المالية بين الأفراد – وبالتحديد الشباب – لمساعدتهم على إعادة رسم مستقبلهم المالي من منظور جديد.

أما بالنسبة لحلول التداول الحديثة التي تقدمها إنجوت بروكرز فهي تتوافق بشكل تام مع الرؤية الاستراتيجية لـ (لا ليغا)، فكلتاهما تتشاركان القيم المتمثلة في التطلع نحو التميز ودعم المجتمع والشباب للوصول إلى مستقبل أفضل. وقد تم اختيار إنجوت بروكرز لتركيزها على تقديم خدمات متميزة، واستخدام تقنيات مبتكرة، بالإضافة إلى اتباعها في ذلك لأسلوب بسيط.

وكجزء من هذا التعاون المشترك؛ سيتم تزويد إنجوت بروكرز بإمكانية الوصول إلى الوسائل المتنوعة والإعلان عبر اللوحات الرقمية في الملاعب التي ستُعقد فيها مباريات الدوري الإسباني بمشاركة هذه الفرق: ريال مدريد، برشلونة، وأتلتيكو مدريد. وبالإضافة إلى ذلك؛ ستحصل إنجوت بروكرز على امتيازات فريدة من نوعها بما في ذلك تذاكر حضور هذه المباريات، والمشاركة في الفعاليات الأخرى التي ترعاها لا ليغا، والهدايا التذكارية القيّمة الموقّعة من أساطير كرة القدم مثل قمصان الأندية الأصلية الرسمية وغيرها العديد. وستقوم بمنح كل ذلك لعملائها ومشجعي الدوري الإسباني عبر المسابقات والأنشطة التي ستقوم بتنظيمها خلال سنوات الشراكة.

وقال الرئيس التنفيذي لإنجوت بروكرز، علي شبيب: "هذا التعاون فرصة كبيرة للتأكيد مجدداً على أهمية تمكين المجتمعات - وخاصة فئة الشباب - للوصول إلى مرحلة الاستقلالية المالية من خلال وسائل مبتكرة". وأضاف: "نحن فخورون حقاً بأن نكون الشريك المالي الإقليمي الرسمي للدوري الإسباني، ونتطلع إلى تطوير الروابط بين استراتيجيات التداول وكرة القدم".

وعلّقت مايتي فينتورا - التي تشغل منصب المدير العام لرابطة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - على ذلك: "إنجوت بروكرز هي شركة رائدة في مجالها، تشجع الإبداع والابتكار، وتقدم خبرات مميزة وخدمات استثنائية بشكل يتناغم كثيراً مع لا ليغا. يُسعدنا جداً أن تكون إنجوت بروكرز هي أحدث شريك ينضم لنا".