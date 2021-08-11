إنزاغي يوافق على تضحية إنتر ميلان بـ لاوتارو

يستعد إنتر ميلان لبيع هدافه الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية وفقاً لتقارير إعلامية.

وسيغادر روميلو لوكاكو صفوف النيراتزوري صوب تشيلسي في صفقة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون يورو خلال الساعات القادمة، ويبدو أن زميله المهاجم الشاب سيرحل أيضاً.

ويسعى بطل إيطاليا لبيع أبرز نجومه من أجل تخفيف وطأة الصعوبات المالية التي يعاني منها حالياً.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية الصادرة من تورينو معقل الغريم يوفنتوس أن إنتر حصل على موافقة المدير الفني سيموني إنزاغي لبيع اللاعب صاحب الـ 23 عاماً.

وبات مدرب لاتسيو السابق مستعداً للتضحية بـ لاوتارو مقابل بقاء المدافع العملاق ستيفان دي فراي.

يذكر أن آرسنال وتوتنهام مهتمان بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الذي تقدر قيمته بنحو 70 مليون يورو.