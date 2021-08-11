إنييستا: رؤية ميسي يلعب لباريس سان جيرمان ستكون مؤلمة

قال أندريس إنييستا أسطورة برشلونة أنه سيكون من المؤلم رؤية ليونيل ميسي يرتدي قميص باريس سان جيرمان.

وانتقل الدولي الأرجنتيني إلى الفريق الفرنسي رسمياً أمس بعدما وقع على عقد يمتد لموسمين مع إمكانية إضافة موسم آخر.

يأتي ذلك بعد إعلان البارسا عن فشله في تجديد عقد هدافه التاريخي الذي اضطر للرحيل حينما أكد ذلك يوم الأحد باكياً خلال مؤتمر صحفي.

وصرح الإسباني المخضرم لوكالة الأنباء الفرنسية: "لا أعلم ما حدث داخل النادي، لكن الواجب الآن محاولة التعافي من هذا الرحيل.

"سيكون مؤلماً رؤيته يرتدي قميص فريق آخر، ليو يجسد برشلونة، كان كل شيء، إنه لاعب يرتقي فوق الفريق، لم أرى لاعباً مثله.

"لكن برشلونة سيستمر في القمة، لأنه أحد أفضل الفرق."

إنجازات إنييستا مع برشلونة

فاز نجم الوسط خلال تواجده مع البلاوغرانا بلقب الدوري الإسباني 9 مرات،