إنييستا: عانيت من الاكتئاب في برشلونة

روى النجم أندريس إنييستا فترة الاكتئاب التي عانى منها خلال مسيرته مع برشلونة، والتي وصفتها والدته بـ «حفرة بلا قعر» دفعت شاباً في الخامسة والعشرين من عمره، لطلب النوم إلى جانب والديه.

واستذكر صاحب الـ 35 عاماً الذي لعب في صفوف البارسا بين عامي 2002 و2018، تجربته مع الاكتئاب في الفيلم الوثائقي «أندريس إنييستا - البطل غير المتوقع» الذي عُرض عبر خدمة «راكيوتن تي في» للبث التدفقي، ويلقي الضوء على انتقاله قبل عامين من برشلونة إلى فيسيل كوبي في اليابان.

فعبد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2009 تحت إشراف المدرب الحالي لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا، عانى لاعب خط الوسط من الإصابات قبل أن يفجعه موت صديقه داني خاركي مدافع إسبانيول عن عمر 26 عاماً إثر إصابته بنوبة قلبية.

وقال الدولي الإسباني السابق: «تمر الأيام وأنت تدرك أنك لا تتحسن، لا تشعر أنك بخير ولست على طبيعتك. كل شيء يصبح ضبابياً ومظلماً».

وتحدث إنييستا عن وفاة صديقه، معتبراً أنها كانت أشبه بـ «ضربة جسدية، أمر قوي أطاح بي مجدداً بعدما كنت في حالة سيئة، لأني لم أكن على ما يرام».