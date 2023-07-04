إنييستا يتفهم اختيار ميسي الانتقال لإنتر ميامي

تفهم الأيقونة الإسبانية أندريس إنييستا خيار زميله السابق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانتقال إلى إنتر ميامي عوضاً عن الرجوع إلى برشلونة.

وبدا أن "ليو" في طريقه لارتداء قميص البارسا من جديد بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، إلا أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات فضل خوض مغامرة جديدة في الولايات المتحدة.

ماذا قال إنييستا عن انتقال ميسي إلى إنتر ميامي؟

قال إنييستا في تصريحات لشبكة "DAZN": "كان من الجيد أن يعود لبرشلونة، لكن في نهاية المطاف جميعنا ينظر صوب الخيار الذي يناسبنا.

"أنا متأكد من أنه سيثبت نفسه مع إنتر ميامي مثلما فعل أينما حط به الرحال."

يذكر أن ميسي أنهى مغامرته مع باريس سان جيرمان التي امتدت لموسمين عاديين وقرر الارتحال صوب الدوري الأميركي للمحترفين في محاولة لإنقاذ إنتر ميامي الذي يعاني الأمرين من حيث النتائج هذا الموسم.