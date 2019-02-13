إنييستا يعاني في اليابان

أندريس إنييستا

كشف الأسطورة أندريس إنييستا، لاعب وسط فيسيل كوبي، عن معاناته خلال فترته الماضية مع فريقه الياباني الذي انضم له مطلع الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.



وقال إنييستا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أعترف أن الأشهر الستة الماضية التي قضيتها في اليابان مع فيسيل كوبي، لم أتكيف خلالها بسهولة سواء على المستوى الرياضي، أو بالنسبة لعائلتي.



"عادات اليابانيين تختلف جذرياً عن عاداتنا في إسبانيا، لكني أخيراً تكيفت أنا وعائلتي".

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"خسرنا 6 أو 7 مباريات متتالية، لكني تفاجأت برد فعل الجماهير، لديهم طريقة مختلفة في التعامل مع الهزيمة عكس أوروبا، نحن خسرنا؟ حسناً وماذا بعد ذلك؟ هذه هي الفلسفة التي كلفتني كثيراً حتى اليوم.



"لطالما كنت منافساً لا أرغب في الخسارة، ومن الصعب علي قبول الهزيمة، لكني هنا أحاول التعلم منهم، وأرى الموقف بطريقة مختلفة".



واختتم تصريحاته قائلاً: "في إسبانيا لا يوجد مجال للخطأ، أما في اليابان الوضع مختلف، يمكن أن أخطئ، لكني استمتع على أي حال".