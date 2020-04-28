إنييستا يمتدح فان خال وغوارديولا

أبرز أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق، فضل مدربي بايرن ميونيخ السابقين لويس فان خال وجوسيب غوارديولا في مسيرته الفريدة من نوعها.

وقال إنييستا، الفائز ببطولتي كأس العالم وبطولة أمم أوروبا، في مقابلة مع مجلة “كيكر” الألمانية “دائماً أقول أني مدين لكل المدربين الذين دربوني، بما في ذلك هؤلاء الذين دربوني في شبابي. تعلمت من الجميع، الكل ساعدني لأصبح لاعباً أفضل في كرة القدم، ولأطور من نفسي كشخص”.

وأكد صاحب الـ 35 عاماً: “على سبيل المثال، لويس فان خال كان مهماً للغاية لأني شاركت للمرة الأولى تحت قيادته. وضع ثقتي بنفسي وحولني إلى لاعب كرة قدم محترف”.

لكن إنييستا ذكر أن أكثر فترة كانت ممتعة له مع برشلونة، وقال “مع جوسيب غوارديولا على مقاعد البدلاء وتواجد تشافي وليونيل ميسي في الملعب، حققنا أكبر نجاح”.

يذكر أن آخر فريق لعب له إنييستا هو فيسيل كوبي مع لوكاس بودولسكي.

وفي 2009، حقق إنييستا الثلاثية (الفوز بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا) تحت قيادة غوارديولا مع برشلونة.

وفي كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، سجل هدف الفوز 1–0 على المنتخب الهولندي في المباراة النهائية.

وقال إنييستا: “يبدو أن هدفي حرك دولة كاملة”.

وأضاف أن الفوز بكأس العالم “حلم لكل لاعب كرة قدم، حتى لو لم أسجل هدف الفوز. ولكن لأني حققت هذا فقط، إنه حلم 1000”.

يذكر أن فان خال تولى تدريب برشلونة في الفترة من 1997 وحتى 2000 ومن 2002 إلى 2003، كما درب بايرن ميونيخ في الفترة من 2009 إلى 2011 ودرب غوارديولا برشلونة في الفترة من 2007 إلى 2012، كما تولى تدريب بايرن ميونيخ في الفترة من 2013 إلى 2016.