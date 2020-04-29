إيتو: نصيحتي غيرت مسيرة ميسي

قال أسطورة كرة القدم الكاميرونية سامويل إيتو أن نصيحة وجهها لزميله السابق ليونيل ميسي في برشلونة، كانت سبباً في تغيير مسيرة الأرجنتيني.

وتزامل الثنائي في البارسا 5 مواسم، نجحا خلالها في قيادته للفوز بلقب الدوري الإسباني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين.

وقال مهاجم منتخب الكاميرون الذي اعتزل العام الماضي، لشبكة "دازن" الإخبارية الرياضية: "اعترف ميسي لي بأن مسيرته تغيّرت بفضل نصيحتي".

وعندما سئل صاحب الـ 39 عاماً عن النصيحة التي قدمها لـ "ليو"، رفض الإفصاح بها.

وتابع: "يوماً ما قال: بفضل سامويل مسيرتي تحولت. كان عليه تعديل شيء أو شيئين، لكنه كان يمتلك الموهبة".

وتفرق النجمان عام 2009، عندما رحل إيتو إلى إنتر ميلان، فيما استمر مشوار صاحب الـ 32 عاماً مع برشلونة حتى اليوم.

وأضاف إيتو: "أنا فخور وسعيد أنه كتب التاريخ الذي لم ينته بعد، سيكون من الصعب جداً أن يتخطى أحد ما حققه".

وكان إيتو أحد أكبر المعجبين بميسي، عندما تم تصعيده من أكاديمية لا ماسيا للناشئين إلى الفريق الأول لبرشلونة، وأضاف: "كنا نعرف أن ميسي سيصل يوماً ما إلى ما وصل له.

"أنا سعيد لأنه حقق كل شيء في النهاية بفضل مجهوده، أثبت أن شيئاً لم يتغير. هو نفس الشخص الرائع الذي قابلته لأول مرة".