إيسكو يقترب من الدوري الإنجليزي

يبدو أن أيام إيسكو رفقة ريال مدريد باتت معدودة، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية.

ولا يحظى الدولي الإسباني بفرصة المشاركة أساسياً مع المدرب زين الدين زيدان، ويبدو أن هذا الوضع لا يلقى قبوله لا سيما وأن مدة جلوسه على دكة البدلاء زادت عن حدها.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن إيسكو في طريقه إلى الانتقال إلى الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويبدو مانشستر سيتي أبرز المهتمين نجم ملقة السابق، والذي يرى فيه المدرب بيب غوارديولا بديلاً مناسباً لدافيد سيلفا الذي قد يغادر بطل إنجلترا قريباً بسبب تقدمه في العمر.

في الوقت ذاته، يتابع آرسنال هو الآخر عن كثب وضعية إيسكو ويضعه كأولوية لتدعيم صفوفه في يناير.

وكانت تقارير أخرى قد أشارت إلى أن ريال مدريد قد يقوم بمبادلة إيسكو وماريانو دياز بكريستيان إيريكسن صانع ألعاب توتنهام.