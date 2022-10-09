إيطاليا تواجه إنجلترا في تصفيات يورو 2024

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 عن إعادة لنهائي نسخة 2020 الذي جمع بين منتخبي إيطاليا وإنجلترا صيف العام الماضي.

وتستضيف ألمانيا البطولة في صيف عام 2024، وستكون الفرصة مهيأة أمام الآتزوري لاستعادة كبريائه بعد فشله في التأهل لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 التي ستنطلق بدورها منتصف الشهر المقبل.

ويرافق منتخبي إيطاليا وإنجلترا في المجموعة منتخب أوكرانيا.

قرعة يورو 2024 تضع فرنسا في مجموعة صعبة

أما منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم، فوضعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي هولندا وجمهورية آيرلندا.

أما المجموعة الأولى، فضمت منتخبات إسبانيا واسكتلندا والنرويج.

وجاء منتخب البرتغال في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات البوسنة والهرسك وآيسلندا.

وحل منتخب كرواتيا في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات ويلز وتركيا.

وجاء منتخب الدنمارك على رأس المجموعة الثامنة ومعه منتخبات فنلندا وسلوفينيا وآيرلندا الشمالية.

يذكر أن منتخب ألمانيا تأهل تلقائياً بصفته منظم البطولة، فيما تم استبعاد منتخب روسيا في ظل النزاع الدائر حالياً بين روسيا وأوكرانيا.