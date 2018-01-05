إيمري: باريس سان جيرمان سيقصي ريال مدريد

أوناي إيمري

أبدى أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان اقتناعه بقدرة فريقه على إقصاء ريال مدريد من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه الفريق الفرنسي غريمه حامل اللقب في الموسمين الماضيين، في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ 16 في فبراير ومارس القادمين، في ما سيكون أبرز اختبار لباريس سان جيرمان على المستوى القاري بعد إنفاقه القياسي في فترة الانتقالات الصيفية، وتحقيقه أغلى صفقتين في تاريخ كرة القدم بضم نيمار وكيليان مبابي.

5 مرشحين لخلافة كوتينيو في ليفربول

ملخص مباراة فيورنتينا وإنتر 1-1 الدوري الإيطالي

ملخص مباراة عُمان والإمارات 0-0 (5-4) نهائي خليجي 23

نيمار سيقبل عرض ريال مدريد بشرط واحد

لاعبون يعودون للتألق مع برشلونة

وقال إيمري: "هذه فرصتنا لإظهار أننا بنفس مستوى ريال مدريد، ولإظهار قدرتنا على التغلب على أفضل الفرق".

وشدد إيمري على مشاعره الإيجابية حيال هذه المواجهة، معتبراً انه حتى في حال خسارتها، فإن ذلك لن يعد فشلاً بالنسبة للباريسي، حيث قال: "سنستعد بشكل جيد حتى ننافس ريال مدريد، أعتقد أننا قادرون على الفوز".