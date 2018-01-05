5 مرشحين لخلافة كوتينيو في ليفربول

مانويل لانزيني أبرز الأهداف

عاد اسم فيليب كوتينيو للظهور من جديد وهذه المرة في سوق الانتقالات الشتوية، حيث تشير التوقعات إلى اقترابه من برشلونة قادماً من ليفربول بعد المعركة الطويلة منذ الصيف الماضي، وفي حال رحيل النجم البرازيلي، فيما يلي الأسماء المطروحة لتعويضه.

مانويل لانزيني

كشفت الصحف البريطانية أن المدرب يورغن كلوب وضع لاعب ويست هام يونايتد، مانويل لانزيني على رأس قائمة أهدافه لتعويض كوتينيو. ويلعب لانزيني في مركز خط الوسط وقادر على الانحراف نحو منطقة الجناح مثل كوتينيو ويقدم عروضاً كرويةً مُميزة مع الهامرز حالياً.

توماس ليمار

مطلوب من قبل ليفربول منذ الصيف الماضي، وربما هو الأقرب لخلافة كوتينيو إذا ما رحل وفقاً لتقارير الصحف البريطانية التي أشارت إلى موافقة الدولي الفرنسي على شروط الانتقال إلى الريدز. يتمركز عادة في خط الوسط الهجومي ويبحث دائماً عن مركز متقدم أمام المهاجمين في العمق. يُذكر أن آرسنال وتشيلسي ينافسان ليفربول من أجل التعاقد مع ليمار أيضاً.

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سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

يبدو أن سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش سيخطف الأضواء في السنوات القادمة ويكون من بين أفضل نجوم خط الوسط في كرة القدم نظراً للأداء الرائع الذي يقدمه مع فريقه لاتسيو. يلعب صاحب الـ 22 عاماً في مركز متقدم أكثر من كوتينيو، ويشارك في صناعة الهجمات مع فريقه الإيطالي، والمثير أنه سجل سبعة أهداف حتى الآن، وهناك أخبار عن اهتمام كبير بالنجم الصربي من قبل كلوب.

ليون غوريتزكا

نجم شالكه مطلوب من قبل عدة أندية أوروبية بسبب ظهوره اللافت في الدوري الألماني، ينتهي عقده مع فريقه الصيف القادم، وهناك اهتمام بالتعاقد معه من قبل ليفربول ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ ويوفنتوس. كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن اقتراب الريدز من خطف غوريتزكا بهدف تعويض رحيل كوتينيو المتوقع.

فيديريكو كييزا

في حال فشل ليفربول في إتمام أي من الصفقات السابقة، سيضع النادي عينه على فيديريكو كييزا لاعب فيورنتينا، حيث يراقبه النادي الإنجليزي عن كثب بسبب أدائه المُميز في الدوري الإيطالي. يلعب كييزا في مركز الجناح وقد سجل حتى الآن ثمانية أهداف، وستكون المنافسة قوية بين ليفربول ويوفنتوس من أجل خطف هذه الموهبة الإيطالية الصاعدة.