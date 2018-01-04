نيمار سيقبل عرض ريال مدريد بشرط واحد

رونالدو ونيمار

تكثر التكهنات في الفترة الأخيرة حول مستقبل النجم كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، وكذلك نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الذي ارتبط اسمه بانتقال محتمل للنادي الملكي.

وكشفت تقارير إعلامية أن نيمار وضع شرطاً واحداً للقدوم إلى ريال مدريد، وتحديداً رحيل رونالدو، حيث أن الدولي البرازيلي لا يريد أن يكون الرجل الثاني بعدما كان قد غادر برشلونة لتواجد ليونيل ميسي اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات.

وقال موقع "دياريو جول" الإسباني أن نجم السيليساو كان واضحاً جداً مع رئيس ريال فلورنتينو بيريز الذي يخطط لإتمام الصفقة في الصيف، بعدما كشف أنه غير مرتاحٍ في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، إضافة إلى أنه يرى إمكانية للتطور رفقة ريال مدريد.

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من جانب آخر، خرج برنامج "إل تشيرينغيتو" للتأكيد على أن رونالدو تلقى ثلاثة عروض من أندية مختلفة للحصول على خدماته في 30 يونيو القادم، على الرغم من أن هذه الأندية لم تتواصل مع ريال بشكل مباشر.

ولن يرحل رونالدو عن ريال مدريد إلا في حال رفض الإدارة رفع راتبه السنوي ليصبح مشابهاً لما يتقاضاه ميسي في البارسا، ونيمار في باريس سان جيرمان، حيث أنهما فقط من يتفوقان عليه من الناحية المالية، وفي حال جاء الرفض فإن إمكانية الرحيل ستصبح قائمة.

ورغم هذه الشائعات، يدرك المتابعون أن إدارة باريس سان جيرمان لن تفرط بنيمار بعدما كانت قد دفعت 222 مليون يورو لضمه، كما أن تجربة برشلونة مع الفريق الفرنسي لخطف نجم الوسط ماركو فيراتي شهدت فشلاً ذريعاً.