ملخص مباراة عُمان والإمارات 0-0 (5-4) نهائي خليجي 23

لاعبو عُمان يحتفلون باللقب

حقق منتخب عُمان بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين (خليجي 23) بفوزه على نظيره الإماراتي 5-4 بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب جابر الدولي بالعاصمة الكويتية الكويت بعد تعادلهما دون أهداف خلال الزمن الأصلي والإضافي للقاء.

وتمكن الحارس العُماني فايز الرشيدي من قيادة بلاده نحو اللقب الخليجي بعد تألقه في التصدي لركلة الجزاء التي نفذها عمر عبد الرحمن (عموري) في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

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وواصل الرشيدي تألقه في ركلات الترجيح من خلال التصدي للركلة الخامسة للإمارات التي نفذها أيضاً نفس اللاعب ليمنح بلاده لقبها الخليجي الثاني بعد الأول الذي حققته في سلطنة عُمان عام 2009 وبركلات الترجيح أيضاً على حساب منتخب السعودية.

في المقابل، فشل منتخب الامارات في إحراز اللقب الخليجي للمرة الثالثة في تاريخه.