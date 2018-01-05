ملخص مباراة فيورنتينا وإنتر 1-1 الدوري الإيطالي

إيكاردي يحتفل بهدفه

أجبر فيورنتينا ضيفه إنتر على التعادل في اللقاء الذي جرى على ملعب فريولي ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي.

تقدم النيراتزوري عن طريق ماورو إيكاردي في الدقيقة 55، إلا أن جيوفاني نجل المدرب دييغو سيميوني أدرك التعادل للفيولا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

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وبهذا التعادل، رفع إنتر رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث ليفرط في فرصة تقليص الفارق أكثر مع نابولي المتصدر (48 نقطة)، ويوفنتوس الوصيف (47).

أما فيورنتينا، فرفع رصيده بدوره إلى 28 نقطة في المركز السابع.