اتهام 6 بالإهمال الجنائي في كارثة ملعب إندونيسيا

اتهمت شرطة إندونيسيا اليوم الخميس، ستة أشخاص بينهم ثلاثة شرطيين، بالإهمال الجنائي على صلة بالتدافع الذي وقع في ملعب كانجوروهان لكرة القدم السبت الماضي والذي أسفر عن وفاة أكثر من 130 شخصاً.

واندلعت الفوضى بعد أن اقتحم آلاف المشجعين الملعب عندما خسر الفريق المضيف أريما إف سي 2-3 أمام منافسه بيرسيبايا سورابايا.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لإخراج المشجعين من الملعب، مما دفع الحشود إلى الهرولة إلى بوابات الخروج.

إندونيسيا تكشف عن هوية الستة المشتبه فيهم

وقال الجنرال ليستي سيجيت برابو قائد الشرطة الوطنية أنه من بين الستة المشتبه فيهم الرئيس التنفيذي لشركة بي تي ليجا إندونيسيا بارو «الشركة التي تنظم الدوري الممتاز في البلاد»، وكبير منظمي المباراة، ومنسق أمن الملعب، وثلاثة شرطيين أمروا باستخدام الغاز المسبل للدموع.

وقال جوكو ويدودو الرئيس الإندونيسي أمس الأربعاء أن البوابات المغلقة والسلالم المنحدرة في الملعب كان لهم دور في ارتفاع حصيلة الوفيات.

وقال الرئيس للصحفيين بعد جولة في الملعب المتهدم: "كانت هناك مشاكل في الأبواب المغلقة والدرج المنحدر زادت بسبب الذعر".

وذكرت الحكومة أن نحو 133 شخصاً لقوا حتفهم في الحادثة، بينهم 37 قاصراً يبلغون 17 عاماً أو أقل.