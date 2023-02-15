اجتماع بين باريس سان جيرمان وتشيلسي حول نيمار

قالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان عقد اجتماعاً مع تود بولي رئيس تشيلسي أمس الثلاثاء تناقشا خلاله حول العديد من المسائل.

وطفا على السطح خلال هذا الاجتماع قضية انتقال الهداف البرازيلي نيمار جونيور إلى تشيلسي صيف العام القادم.

ويبدو أن النادي اللندني مستعد لدفع 60 مليون يورو لاقتناص اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً بعد انتهاء الموسم الجاري.

نيمار مرشح للرحيل عن النادي الفرنسي

يمتد العقد الذي يربط باريس سان جيرمان بنيمار حتى صيف عام 2025، مع وجود بند يسمح بالتمديد لموسم آخر.

وتناقلت وسائل الإعلام تقارير خلال الأيام الأخيرة تؤكد بأن النادي الباريسي يسعى للتخلص من الهداف البرازيلي بسبب توتر علاقته مع زميله كيليان مبابي وبعض مسؤولي النادي على غرار المستشار لويس كامبوس.

كما تعرض نجم برشلونة السابق لموجة من الانتقادات جراء أدائه الباهت خلال المباراة التي خسرها باريس سان جيرمان أمس الثلاثاء أمام بايرن ميونخ الألماني 0-1 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.