اجتماع طارئ في مانشستر يونايتد للتخلص من رونالدو بعد تصريحاته المهينة

أكد لاعبو مانشستر يونايتد والطاقم الإداري بالإجماع أنهم يشعرون حاليًا بخيبة أمل وإهانة كبيرة، وذلك عقب تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال المقابلة الصحفية التي أجراها مع بييرز مورغان يوم أمس.

وكانت بعض اللقطات الحصرية من المقابلة قد تم نشرها يوم الأحد، والتي كشفت هجوم رونالدو على المدرب الهولندي تين هاغ، وعلى بعض المتنفذين في إدارة مانشستر يونايتد الذين حاولوا إجباره على الرحيل من خلال التعامل معه باحتقار وقلة احترام.

مانشستر يونايتد يعقد جلسة طارئة لبيع رونالدو بعد إهانته للنادي

أكد لاعبو مانشستر يونايتد أنهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة وقلة احترام للنادي والمدير الفني تين هاغ بعد الطريقة التي تحدث فيها رونالدو في المقابلة الصحفية.

وبحسب "سكاي سبورتس"، فإن المدرب الهولندي تين هاغ ولاعبي مانشستر يونايتد مصابون بخيبة أمل شديدة بسبب الطريقة والتوقيت الذي اختاره صاروخ ماديرا لهذه التصريحات، ونتيجة لذلك فإن إدارة النادي أكدت أنه سيتم إعادة النظر في كافة الخيارات التي تتعلق بمستقبل رونالدو في أولد ترافورد.

وأضافت إدارة النادي وزملاء رونالدو في الفريق أن الجميع لا يفهم هذه التصرفات التي يقوم بها صاحب الـ37 عامًا، حيث أنه تم التعامل معه باحترام من قبل النادي، حتى بعد أن طلب الرحيل خلال فترة الانتقالات وبعد حادثة مغادرته للملعب قبل انتهاء المباراة أمام توتنهام.

وبحسب ما نقلته التقارير، فإن الإدارة واللاعبين في مانشستر يونايتد لا يفهمون لماذا يريد رونالدو تشويه سمعة النادي من خلال قيامه بإجراء مثل هكذا مقابلات وتصريحات.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

مواعيد مباريات دوري يلو السعودي اليوم والقنوات الناقلة