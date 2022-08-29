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مواعيد مباريات دوري يلو السعودي اليوم والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 29 آب / أغسطس 2022 - 09:11
مواعيد مباريات دوري يلو السعودي 2022-2023 (المصدر: أ ف ب)
Al-Ahli's Giannis Fetfatzidis (L) vies for the ball with Al-Batin's Maan Khodari during their football match in the Saudi Pro League at the King Abdullah Sports City in Jeddah on January 12, 2018. Saudi Arabia will allow women to enter a football stadium for the first time to watch a match, as the ultra-conservative kingdom eases strict decades-old rules separating the sexes. (Photo by STRINGER / AFP)

مواعيد مباريات دوري يلو السعودي 2022-2023 هو اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، حيث تنطلق منافسات الجولة الثانية بين الأندية السعودية وتستمر حتى يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022.

ويستعد اليوم عشاق الكرة السعودية لمتابعة مباريات دوري يلو السعودي والذي تنطلق اليوم الجولة الثانية منه للموسم الجديد، وبعد انتهاء الجولة الأولى الأسبوع الماضي، يتربع حاليًا على قمة ترتيب دوري يلو السعودي كل من الخلود، الأخدود، الفيصلي والحزم، وهي الفرق التي حصدت الثلاث النقاط في أولى مواجهاتها هذا الموسم.

مواعيد مباريات دوري يلو السعودي اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري يلو السعودي 2022-2023 اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 نستعرضها لكم فيما يلي مع القنوات الناقلة: 

  • هجر ضد الشعلة  - الموعد: 6:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية
  • الساحل ضد العين - الموعد: 6:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية
  • نجران ضد القادسية - الموعد: 8:40 بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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