مواعيد مباريات دوري يلو السعودي 2022-2023 هو اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، حيث تنطلق منافسات الجولة الثانية بين الأندية السعودية وتستمر حتى يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022.

ويستعد اليوم عشاق الكرة السعودية لمتابعة مباريات دوري يلو السعودي والذي تنطلق اليوم الجولة الثانية منه للموسم الجديد، وبعد انتهاء الجولة الأولى الأسبوع الماضي، يتربع حاليًا على قمة ترتيب دوري يلو السعودي كل من الخلود، الأخدود، الفيصلي والحزم، وهي الفرق التي حصدت الثلاث النقاط في أولى مواجهاتها هذا الموسم.

مواعيد مباريات دوري يلو السعودي اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري يلو السعودي 2022-2023 اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 نستعرضها لكم فيما يلي مع القنوات الناقلة:

هجر ضد الشعلة - الموعد: 6:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

- الموعد: 6:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية الساحل ضد العين - الموعد: 6:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

- الموعد: 6:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية نجران ضد القادسية - الموعد: 8:40 بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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