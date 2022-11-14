جدول مباريات اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواجهات والمواعيد الكروية اليوم والقنوات الناقلة لها.

تتوقف تقريبًا اليوم غالبية الدوريات العالمية والأوروبية باستثناء البعض، وذلك تمهيدًا واستعدادًا لخوض منافسات كأس العالم قطر 2022 التي تبدأ الأحد القادم 20 نوفمبر.

وتبقى المنافسة متواصلة في دوري يلو السعودي، حيث تلعب اليوم 4 مباريات يلتقي فيها القادسية مع القيصومة، وهجر مع الخلود، والعربي مع الشعلة، ونجران مع العروبة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

دوري يلو السعودي – الجولة 12

القادسية ضد القيصومة – الموعد: 5:25 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

هجر ضد الخلود – الموعد: 5:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

العربي ضد الشعلة – الموعد: 5:50 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

نجران ضد العروبة – الموعد: 7:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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