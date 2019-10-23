استبعاد “فرانس فوتبول” لزياش يثير الجدل

أقصت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية بشكل غريب صانع ألعاب أياكس أمستردام ومنتخب المغرب حكيم زياش من قائمة المرشحين للتنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وكشفت المجلة أول أمس الاثنين عن قائمة مختصرة تضم 30 لاعباً سيتنافسون على الجائزة المرموقة المقرر الإعلان عن المتوج بها في الثاني من ديسمبر القادم.

واستبعدت المجلة بشكل غير منصف صاحب الـ 26 عاماً رغم تألقه اللافت محلياً وقارياً، إذ لعب دوراً كبيراً في تتويج أياكس بلقبي الدوري والكأس ثم كأس السوبر مؤخراً في هولندا، كما قاد الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1997.

وقدم زياش الموسم المنصرم مستويات كبيرة أغرت كبار الأندية الأوروبية باقتناص خدماته وعلى رأسها ريال مدريد الذي أكدت تقارير أنه ما زال مهتماً بخدمات النجم المغربي الذي سجل هدفين في مرمى الملكي بدوري أبطال أوروبا.

وسجل زياش الذي ارتفعت قيمته السوقية لتبلغ حالياً أكثر من 35 مليون يورو، لأياكس الموسم الماضي 21 هدفاً وقدم 20 تمريرة حاسمة، علماً بأنه هذا الموسم سجل 5 أهداف وساهم في صناعة 8 أهداف أخرى في جميع البطولات.

في المقابل، تواجد اثنان من زملاء زياش في أياكس ضمن القائمة رغم أنهما لم يقدما نفس مستوى الدولي المغربي سواء في الدوري الهولندي أو دوري الأبطال، ويتعلق الأمر بدوشان تاديتش ودوني فان دي بيك.

وعلى المستوى الفردي، يمتلك زياش مهارات فنية مميزة تسمح له بالمرواغة والتسديد من بعيد وتنفيذ الضربات الثابتة، أما على المستوى الجماعي، فيجيد التمرير وصناعة الفرص، بل إنه أفضل صانع ألعاب في هولندا وأوروبا.

وعلى صعيد الموهبة، فمنذ بداية مشواره الاحترافي، أجمعت وسائل الإعلام الهولندية، على موهبة زياش، وتحسرت على عدم تمثيله منتخب “الطواحين”، إضافة إلى شهادة مدربيه وزملائه على أنه لاعب من المستوى العالمي.

وكانت النقطة السوداء لزياش في عام 2019 الإقصاء المبكر للمنتخب المغربي من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بمصر، وهو نفس الحال للمصري محمد صلاح الذي أخفق مع منتخب بلاده واكتفى مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، لكنه تواجد باللائحة رغم ذلك.

كما ضمت اللائحة أسماء أخرى أثارت الجدل كونها لم تحقق أي إنجازات استثنائية فردياً أو جماعياً، كالفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)، والسنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي).

في المقابل، شهدت القائمة تواجد أسماء معروفة أبرزها البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، والهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)، والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) والبلجيكي إيدين هازارد (ريال مدريد).

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بالجائزة العام الماضي الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) يتصدران قائمة أبرز الغائبين عن ترشيحات نسخة 2019، بسبب تراجع مستوى الأول، وغياب الثاني لفترة طويلة الموسم الماضي.