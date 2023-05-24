ريال مدريد يخطط لضم نجم ليفربول في الميركاتو الصيفي

وضع نادي ريال مدريد نجم ليفربول أندي روبرتسون على قائمة التعاقدات خلال سوق الانتقالات المقبل في الصيف، لتعزيز صفوف الفريق خاصة بعد خسارة الدوري والخروج من دوري الأبطال هذا الموسم.

وبحسب "Scottish Daily Mail"، فإن روبرتسون قد يكون أحد الأسماء الرئيسية على قائمة الميرنغي الموسم القادم، بهدف دعم الفريق والمنافسة بشكل أقوى على الألقاب.

ريال مدريد يستعد للتعاقد مع نجم ليفربول أندي روبرتسون

يعتبر روبرتسون أحد مفاتيح اللعب في نادي ليفربول الإنجليزي، وجزء مهم جدًا في الفريق بالنسبة للمدرب الألماني يورغن كلوب، والذي بدوره سيحاول أن يقنع اللاعب بالبقاء وإلغاء فكرة الرحيل.

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ومع ذلك، قد يكون ظهير الريدز يتطلع لخوض تحدٍ جديد في مكان آخر خارج الأنفيلد حتى يضيف المزيد من الإنجازات إلى مسيرته الكروية، وخاصة إذا كان هذا التحدي الجديد هو الانتقال إلى ريال مدريد الموسم القادم.