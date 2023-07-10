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استعدادات الأندية السعودية: تشكيلة النصر المتوقعة اليوم أمام ألفيركا

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 10 تمّوز / يوليو 2023 - 07:58
تشكيلة النصر المتوقعة اليوم أمام ألفيركا في المباراة الودية 2023
تشكيلة النصر المتوقعة اليوم أمام ألفيركا في المباراة الودية 2023 (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

ننقل لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة النصر المتوقعة اليوم أمام ألفيركا البرتغالي في المباراة الودية والتحضيرية للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الجديد للعالمي البرتغالي لويس كاسترو.

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يخوض نادي النصر السعودي اليوم أولى مواجهاته التحضيرية والودية للموسم الجديد في المعسكر التدريبي في البرتغال أمام نادي ألفيركا، ومن المقرر أن يخوض مباريات ودية أخرى خلال الشهر الجاري أمام كل من سلتا فيغو الإسباني وبنفيكا البرتغالي.

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ويتطلع مدرب النصر الجديد لويس كاسترو إلى التعرف على الأسماء والخطة التي سيعتمدها من خلال ودية اليوم، والمتوقع أن يقودها كريستيانو رونالدو وزميله الجديد في الفريق مارسيلو بروزوفيتش.

تشكيلة النصر المتوقعة اليوم أمام ألفيركا في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: نواف العقيدي
خط الدفاع: غيسلان كونان ، عبد الإله العمري ، عبد الله مادو ، سلطان الغنام 
خط الوسط: تاليسكا ، مارسيلو بروزوفيتش ، سامي النجعي ، عبد المجيد الصليهم
خط الهجوم: عبد الرحمن غريب ، كريستيانو رونالدو

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