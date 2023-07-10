تعرف على موعد مباراة النصر السعودي وألفيركا البرتغالي الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة التي تأتي ضمن استعدادات الأندية السعودية للموسم الجديد.

يستعد نادي النصر السعودي تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد لويس كاسترو لخوض مواجهة ودية أمام ألفيركا البرتغالي على أرضية ملعب "البرفيرا"، وذلك ضمن استعدادات الأندية السعودية للموسم الجديد.

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وسيسعى كاسترو مدرب العالمي إلى اختبار بعض الأفكار والتكتيكات الفنية الخاصة به من خلال هذه المواجهات الودية، إلى جانب أنه سيكون هناك تواجد لنجوم الفريق على رأسهم كريستيانو رونالدو، بالإضافة لبعض الوافدين الجدد مثل مارسيلو بروزوفيتش.

متى موعد مباراة النصر السعودي وألفيركا البرتغالي الودية 2023؟

تقام مباراة النصر ضد ألفيركا البرتغالي في المواجهة الودية والتحضيرية للموسم الجديد مساء يوم الإثنين الموافق 10 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت السعودية ومصر والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي ضد ألفيركا البرتغالي الودية 2023؟

شبكة قنوات التلفزيون البرتغالي هي الناقل لمباريات النصر الودية في المعكسر التدريبي الخاص بالفريق في البرتغال، ومن المقرر أن تبث مواجهة النصر ضد ألفيركا على قناة Sport TV1 Portugal المفتوحة على قمر هيسباسات بتردد 12130، استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.