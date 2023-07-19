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استعدادات الأندية السعودية: تشكيلة الهلال المتوقعة اليوم أمام دينامو كييف

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 19 تمّوز / يوليو 2023 - 08:35
تشكيلة الهلال المتوقعة اليوم أمام دينامو كييف في المباراة الودية 2023
تشكيلة الهلال المتوقعة اليوم أمام دينامو كييف في المباراة الودية 2023 (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

ننقل لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة الهلال المتوقعة اليوم أمام دينامو كييف في المباراة الودية 2023، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية للموسم الجديد.

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يخوض نادي الهلال السعودي اليوم ثالث المواجهات الودية أمام نادي دينامو كييف الأوكراني في إطار الاستعداد والتحضير للموسم الجديد، وذلك في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية، والمقرر أن تبث على يوتيوب الهلال بتعليق عبد الله الغامدي.

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وكان الزعيم الأزرق قد حقق فوزين في أول مواجهتين وديتين للتحضير لما قبل الموسم، حيث فاز بهدفين دون رد على غوريكا السلوفيني، ومن ثم تمكن من الفوز أيضًا على وولفسبيرجر النمساوي بهدفين مقابل هدف.

تشكيلة الهلال المتوقعة اليوم أمام دينامو كييف في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: محمد العويس
خط الدفاع: محمد البريك ، كاليدو كوليبالي ، علي البليهي ، ناصر الدوسري
خط الوسط: روبن نيفيز ، محمد كنو ، ميلينكو فيتش
خط الهجوم: سالم الدوسري ، ميشيل ديلغادو ، أندري كايريو

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