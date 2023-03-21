اعتزال نجم برشلونة السابق بويان كركيتش بعمر الـ32

البوابة – كشف جيرارد بيكيه عن طريق الخطأ خبر اعتزال نجم برشلونة السابق والفتى الذهبي آنذاك بويان كركيتش ، مما تسبب في تسريب أن اللاعب الإسباني سيعلن اعتزاله في "كامب نو".

وبحسب ما كشفت عنه التقارير في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فأن بيكيه في زلة لسان خلال بثه على منصة "تويتش" أكد أن بويان سيعلن اعتزاله رسميًا لكرة القدم الخميس المقبل.

فتى برشلونة الذهبي بويان كركيتش يعتزل في الكامب نو

قدم بويان مستويات مميزة خلال فترته مع البارسا، وفي وقت من الأوقات وصل الأمر إلى مقارنته مع ليونيل ميسي كنجم قادم من أكاديمية برشلونة "لا ماسيا".

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وكان بويان قد لعب آخر مرة لنادي فيسيل كوبي الياباني، إلى جانب زميله السابق في البلوغرانا أندريس إنييستا، عقب ذلك وجد نفسه بدون نادي، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار إنهاء مسيرته الكروية الاحترافية التي بدأت عام 2005 في برشلونة.

يشار إلى بويان كركيتش لعب لعشرة أندية بعد رحيله عن برشلونة وفي سبع دول مختلفة، وعلى الرغم من ظهوره على الساحة تحت قيادة فرانك ريكارد في كامب نو، إلّا أنه وجد صعوبة في الحفاظ على لياقته تحت الضغط الشديد الذي يتعرض له اللاعبون في الدوريات الكبرى.

لكن هذا لا يلغي أن بويان استطاع خلال مسيرته أن يحقق دوري أبطال أوروبا، ثلاثة ألقاب دوري إسباني، كأس العالم للأندية، ميدالية الدوري الهولندي، كأس كندا، كوبا ديل ري، وكأس الاتحاد الأوروبي.