افتتاحية كأس العالم 2022 تنتهي بفوز الإكوادور على قطر بهدفين دون رد

انتهت المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2022 بفوز منتخب الإكوادور على منتخب قطر بهدفين نظيفين، ليتصدر بذلك المنتخب الإكوادوري المجموعة الأولى بعد حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وكانت النتيجة مخيبة لللآمال بالنسبة لجماهير العنابي الذين حضروا لمؤازرة الفريق على استاد البيت في المباراة الافتتاحية التي انطلقت اليوم الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والتي أعلنت عن بدء منافسات دور المجموعات.

قطر ضد الإكوادور في كأس العالم 2022 (المصدر: أ ف ب)

قطر تخسر بهدفين نظيفين أمام الإكوادور في المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2022

ضربت حالة من الإحباط جماهير العنابي في افتتاحية كأس العالم 2022، حيث لم يتمكن منتخب قطر من مجاراة منتخب الإكوادور الذي أنهى المباراة فعليًا في الشوط الأول بعد تسجيل مهاجم الإكوادور فالنسيا الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 16، ليعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

الجدير بالذكر أنه تم إلغاء هدف لمنتخب الإكوادور في الدقائق الخمس الأولى من المباراة لنفس المهاجم إينير فالنسيا بداعي التسلل، حيث كان الإكوادور على وشك تحطيم الرقم القياسي لأسرع هدف في افتتاحيات كأس العالم الذي يحمله اللاعب البرازيلي سيزار سامبايو في إسكتلندا في كأس العالم 1998 في فرنسا.

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