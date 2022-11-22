الأرجنتين تتقدم على السعودية في الشوط الأول بركلة جزاء من إمضاء ميسي

تقدم منتخب الأرجنتين على منتخب السعودية بهدف وحيد خلال الشوط الأول من عمر المباراة عن طريق ليونيل ميسي، بعد احتساب حكم المباراة السلوفيني ضربة جزاء في بداية اللقاء.

وعلى ما يبدو أن المباراة لم تكشف بعد عن كامل أسرارها، حيث أن الأخضر السعودي اعتمد مصيدة التسلل في الدفاع، مما أدى إلى إلغاء 3 أهداف للأرجنتين بداعي التسلل.

الأرجنتين تتقدم على السعودية بركلة جزاء عن طريق ميسي

أحرز ليونيل ميسي أول أهدافه في كأس العالم 2022 عن طريق علامة الجزاء في الدقيقة 10 من عمر المباراة، ليضمن بذلك تقدم التانغو على الأخضر السعودي بهدف دون رد.

الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي قدم أداءً لا غبار عليه في الشوط الأول، ولن يكون من المستبعد أن تتغير النتيجة لصالح السعودية في الشوط الثاني، خاصة وأن المنتخب الأرجنتيني يتحرك ببطؤ وهدوء وكأنه يركز فقط على الثلاث نقاط.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الدنمارك وتونس في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة