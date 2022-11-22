جدول مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات اليوم في دور المجموعات والقنوات الناقلة لها.

تستمر في اليوم الثالث من كأس العالم قطر 2022 المواجهات الحماسية في إطار منافسات دور المجموعات، حيث تبدأ اليوم المباريات في المجموعتين الثالثة والرابعة في المونديال.

وتلعب اليوم 4 مباريات ستشارك خلالها المنتخبات العربية، وأبرزها مواجهة السعودية ضد الأرجنتين، وتليها مواجهة تونس ضد الدنمارك، وتستكمل الإثارة والحماس بقية اليوم بمواجهتين بين المكسيك وبولندا، وحامل اللقب منتخب فرنسا ضد أستراليا.

جدول مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم قطر 2022 – دور المجموعات

الأرجنتين ضد السعودية – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

الدنمارك ضد تونس – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

المكسيك ضد بولندا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

فرنسا ضد أستراليا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

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