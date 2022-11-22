موعد مباراة الدنمارك وتونس في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة الأولى في المجموعة الرابعة.

يبدأ منتخب تونس اليوم أولى مبارياته في كأس العالم قطر 2022 بمواجهة قوية أمام منتخب الدنمارك في إطار منافسات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات وتحديدًا المجموعة الرابعة.

ويترقب العالم العربي مباراة نسور قرطاج اليوم التي ستقام على استاد المدينة التعليمية، وذلك بهدف تقديم الدعم والموازرة لكافة المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر 2022.

موعد مباراة الدنمارك وتونس في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية

المناسبة: دور المجموعات في كأس العالم 2022

الملعب: استاد المدينة التعليمية

المعلق: عصام الشوالي ، أحمد الطيب

القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Max / Alkass EXTRA One HD

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