ميسي: برشلونة يريد الثلاثية

ليونيل ميسي

نفى ليونيل ميسي أن يكون برشلونة قد قرر التضحية ببطولة كأس ملك إسبانيا من أجل التركيز على بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وقال ميسي في تصريحات لقناة البارسا: "قيل أننا نضحي بالكأس أو لا نريدها، أو ربما فُسرت رسالتي بشكل غير صحيح في بداية الموسم.

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"يريد الفريق أن يقاتل من أجل البطولات الثلاث، برشلونة ملتزم بذلك دائماً كل عام، لن نضحي بأي شيء".

واستطاع برشلونة أن يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه على إشبيلية 6-1، بعد خسارته في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.