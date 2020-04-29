الأرقام تكشف فشل صفقة نيمار

أثبت النجم نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان أنه صفقة كارثية بكل المقاييس بعدما انضم إليه قبل 3 أعوام قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

واتسمت أيام البرازيلي في باريس بالمشاكل، وكان فيروس كورونا آخر حلقات مسلسل منع المهاجم المثير للجدل من تقديم مردود في الملعب مقابل المبالغ الضخمة التي تكبدتها خزينة النادي الفرنسي.

نيمار لم يتمكن من اللعب سوى في 80 مباراة فقط من 155 مباراة متاحة له مع باريس في جميع المنافسات منذ انضمامه صيف 2017 بنسبة مئوية بلغت 51 % فقط من المباريات و بمعدل 26 مباراة لكل موسم فقط.

في ضوء ما دفعه النادي لضم نيمار فإن باريس منح البرازيلي 37 مليون يورو لكل موسم كراتب سنوي ما يعني أن النادي دفع له 111 مليون يورو مقابل خوض 80 مباراة فقط مع الفريق وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ووقفت الإصابات عقبة في طريق تألق نيمار مع باريس واضطر للغياب عن المباريات الكبيرة مثل مواجهات ريال مدريد ومانشستر يونايتد، وغاب لمدة وصلت إلى 100 يوماً وخاض 30 مباراة من 56 موسم 2017–2018 بداعي الإصابة.

في الموسم التالي غاب اللاعب لمدة 88 يوماً وخاض 28 مباراة من 55 لقاء قبل أن يعاني من كسر في الكاحل في يونيو 2019، انتكاسة جعلته يغيب عن الملاعب حتى مطلع الموسم الجاري، قبل أن يعاني من مشكلة جديدة في أكتوبر ليصل إجمالي مشاركاته في الموسم إلى 22 لقاء من أصل 44.