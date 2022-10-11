الإصابة تبعد ميسي عن مواجهة باريس سان جيرمان وبنفيكا

أكد باريس سان جيرمان أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن المواجهة المهمة اليوم الثلاثاء أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

ويخوض الفريقان المباراة التي سيحتضنها ملعب بارك دي برانس لحساب المجموعة الثامنة من البطولة، علماً بأنهما التقيا الأسبوع الماضي في مواجهة قوية في البرتغال انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويتصدر الثنائي الفرنسي والبرتغالي المجموعة برصيد 7 نقاط لكلٍ منهما بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس الإيطالي ثالث الترتيب.

وتعرض "ليو" للإصابة خلال اللقاء السابق بين الفريقين، ولم يشارك بالتالي في المباراة التي خاضها الباريسيون مطلع الأسبوع أمام ستاد ريمس.

غالتييه يتوقع عودة ميسي أمام مرسيليا

ومع أن صاحب الـ 35 عاماً سيغيب عن مباراة اليوم بداعي إصابة في ربلة الساق، إلا أن المدير الفني كريستوف غالتييه شدد على إمكانية عودة الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات في مواجهة قمة الدوري الفرنسي الأحد القادم أمام أولمبيك مرسيليا.