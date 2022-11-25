الإصابة تبعد نيمار عن مباراة البرازيل وسويسرا

أعلن طبيب منتخب البرازيل اليوم الجمعة أن النجم نيمار جونيور سيغيب عن مواجهة بلاده المقبلة أمام نظيره السويسري يوم الاثنين القادم في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويواجه "السيليساو" خصمه الأوروبي مساء يوم الاثنين على أرضية ستاد 974 لحساب المجموعة السابعة.

واستهل المنتخب البرازيلي مشواره في المونديال القطري بالتفوق على خصمه الصربي بهدفين نظيفين أمس الخميس.

نيمار يعاني من إصابة في الكاحل

وشارك هداف باريس سان جيرمان البالغ من العمر 30 عاماً في اللقاء منذ البداية، قبل أن يغادر الملعب بعد معاناته من تورم في الكاحل.

وأكد رودريغو لاسمار طبيب منتخب البرازيل أن المهاجم تعرض لإصابة في الرباط ستحرمه من المشاركة في مواجهة سويسرا القادمة.