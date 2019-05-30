الإعلان عن قائمة الجزائر النهائية لكأس أمم إفريقيا

منشور 30 أيّار / مايو 2019 - 02:22
المدرب جمال بلماضي
المدرب جمال بلماضي

أعلن جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، عن القائمة النهائية، التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر الشهر القادم.

وضمت القائمة 23 لاعباً هم:

الحراس: مبولحي، دوخة، أوكيجة

الدفاع: ماندي، زفان، بن سبعيني، حليش، تاهرات، بن لعمري، عطال، فارس.

الوسط: بلقبلة، بن ناصر، عبيد، فيغولي، قديورة، بوداوي.

الهجوم: أوناس، محرز، سليماني، براهيمي، بونجاح، بلايلي.

ويشارك المنتخب الجزائري في البطولة ضمن المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضاً منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا.

ويسعى محاربو الصحراء لتحقيق اللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخهم، بعدما تم تحقيقه المرة الأولى عام 1990.

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Via SyndiGate.info


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