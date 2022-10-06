الاتحاد الآسيوي لكرة القدم و مجموعة beIN الإعلامية يمددان اتفاقهما التاريخي حتى عام 2032

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم و مجموعة beIN الإعلامية عن إتمام اتفاق تاريخي طويل الأمد تتمتّع بموجبه beIN بحقوق بث كافة مباريات الاتحاد الآسيوي على مدى 3 دورات متتالية حتى عام 2032 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسوف تتمتّع مجموعة beIN الإعلامية وقنواتها الرياضية الرائدة beIN SPORTS خلال الدورة الأولى 2022 - 2024 بالحقوق الحصرية لبث كافة مباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن نطاق بلدان محددة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك باستثناء المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وإيران والعراق. وتشمل قائمة البلدان (14) التي تتمتع فيها beIN بحقوق حصرية: الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر وسوريا وتونس واليمن. كما تتمتع beIN بحقوق بث غير حصري في البلدان التالية: تشاد وجيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان. أما فيما يخص الدورتين اللاحقتين 2025-2028 و2029-2032 فستتمتع beIN بحقوق حصرية في تغطية وبث كافة بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 17 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحقوق غير حصرية في 6 بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الملخص الكامل للحقوق والأقاليم متوفر أدناه).

وبموجب هذه الشراكة بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومجموعة beIN، التي تعود بدايتها إلى عام 2010، سوف تعرض beIN SPORTS التغطية الحصرية لمباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر قنواتها الأربعة المخصصة لمباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مما سيوفر للمشاهدين فرصة مشاهدة متزامنة لكافة المباريات. كما ستترافق تغطية كل مباراة مع أفضل استديوهات التحليل الرياضي عالمية المستوى التي تقدمها beIN عبر نخبة من أبرز مواهبها المتميزة في عالم التحليل الرياضي.

وستكون حقوق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متاحة في جميع باقات اشتراكات beIN وتضاف إلى محفظة beIN SPORTS الرياضية التي لا مثيل لها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تشمل أيضا الحقوق الحصرية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والدوري الإنكليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي لكرة القدم، ودوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، والدوري الإسباني، والدوري الألماني، والدوري الفرنسي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وغير ذلك الكثير من حقوق البث للرياضات الأخرى والعروض الترفيهية.

وبهذه المناسبة قال السيّد يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية: "يسرنا عقد هذه الشراكة طويلة الأمد مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي تمتد حتى عام 2032. إنه اتفاق بالغ الأهمية بالنسبة إلى beIN وكافة أعمالنا، ويدل على التزامنا الكامل بالحقوق المتميزة وعلى المدى الطويل. ونحن نعتبر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 هي مجرد بداية لخططنا في beIN وهذا الاتفاق هو مجرد برهان بسيط على ذلك".

وتابع قائلاً " وتعزز حقوق بث مباريات وبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محفظتنا الفريدة والاستثنائية من الحقوق الرياضية والترفيهية الحصرية على مدى العقد القادم. وتستمر هذه الصفقة الجديدة في ترسيخ مكانة beIN باعتبارها موطناً للرياضة والترفيه ضمن نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - سواء الآن أو على مدار العقود القادمة. ونتطلع إلى أن نكون شريكًا موثوقًا به لكرة القدم الآسيوية في جميع أنحاء المنطقة."

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: داتو ويندسور جون، عن الصفقة التاريخية: "يسر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدخول في هذه الشراكة المتميزة مع beIN، التي لطالما كانت شريكًا مخلصًا للعبة الآسيوية منذ عام 2010. ويؤكد هذا الاتفاق طويل الأمد المكانة المتنامية لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ذات المستوى العالمي، وعلى الثقة التي توليها شركات البث الكبرى بالمستقبل المزدهر الذي ينتظر كرة القدم الآسيوية وكذلك على التفرد الذي تميزت به beIN في المنطقة على مدى عقود".

وأضاف: "تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطنا للكثير من المشجعين المتحمسين لكرة القدم الآسيوية، ويسعدنا أنه بات بإمكاننا مشاركتها مع مئات الملايين من المشاهدين والمشجعين في جميع أنحاء هذه المنطقة".