الاتحاد الجزائري يكشف موقف ضم عوار إلى صفوف المنتخب

حسام عوار

أوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم موقفه من ضم النجم الصاعد حسام عوار، لاعب أولمبيك ليون إلى صفوف المنتخب الأول، بعد أن أثارت هذه القضية جدلاً كبيراً عبر الإعلام الجزائري والفرنسي.



وقال حكيم مدان، مدير المنتخب الوطني في اتحاد الكرة الجزائري، في تصريحات للتلفزيون الحكومي أن الاتحاد مهتم فعلاً بضم النجم الصاعد إلى صفوف المنتخب، مشيراً إلى أن ذلك مرتبط بعدة عوامل.



وقال مدان: "عوار ضمن قائمة موسعة تضم 60 لاعباً، ونحن نستعد لاتخاذ خطوات رسمية والتواصل مع اللاعب، من أجل عرض فكرة الانضمام إلى صفوف المنتخب الجزائري عليه، وسنقوم بذلك في أقرب فرصة ممكنة"، وأضاف: "نحن نسعى إلى إقناعه باختيار اللعب لبلده الأصلي على حساب المنتخب الفرنسي" وتابع: "لو نتمكن من الظفر به سيكون مكسبا كبيراً للمنتخب الجزائري".



وختم مدان حديثه بقوله: "لا أرغب في استباق الأمور، والتعليق على ما تقوله وسائل الإعلام. نحن نعمل على حسم هذا الموضوع في هدوء، رفقة المدير الفني ورئيس الاتحاد خير الدين زطشي، خاصة أن تصريحات بلماضي الأخيرة بخصوص اللاعب أحدثت ضجة في فرنسا".



وكان جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، قد صرّح لوسائل إعلام فرنسية، مطلع الشهر الجاري، بقوله: "نحن نتتبع حسام عوار، منذ ثلاثة أشهر، والآن سأجلس مع الجهاز الفني، وسنناقش بعض الأمور، قبل أن نقابله، لنرى مدى رغبته في اللعب لبلده الأصلي، لذلك سنقوم بالخطوة الأولى، وإن أبدى الموافقة، فسوف نتحرك مباشرة"، مضيفا: "لا يجب أن يتدخل أحد في عملية الاختيار، ولا يتعين عليّ أن أقنع أحداً باللعب لبلده الأصلي".

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وفي المقابل، يعتزم ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، قطع الطريق على المنتخب الجزائري لكرة القدم الذي يسعى إلى ضم حسام عوار، على غرار ما فعل مع مواطنه وزميله في النادي، نبيل فقير، قبل أكثر من 3 سنوات.



وقام رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي، جان ميشال أولاس، المعروف بدفاعه المستميت عن لاعبي فريقه، ومحاولة دفعهم للّعب لصالح المنتخب الفرنسي، بتمهيد الطريق أمام مدرب فرنسا ديدييه ديشامب، مانحاً إياه الوصفة التي يجب أن يعمل بها كي يضم عوار إلى صفوف "الديوك".



وقال أولاس عن نجمه الصاعد، في مؤتمر صحافي، مطلع الشهر الجاري: "يجب أن يقوم عوار بالتعبير عن مواهبه الكبيرة، إذا كان ديدييه ديشامب يريد اعتراض طريقه تجاه اللعب مع المنتخب الجزائري، فيمكنه القيام بالكثير من الأشياء، ولو أنني لا أحب التدخل في مثل هذه الأمور، خاصة أن علاقتنا جيدة مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لكنني أعتقد أن الطرف الذي يكون فعالاً وسريعاً، فإنه هو من سيفوز بهذه الصفقة في النهاية".



وبزغ نجم عوار، البالغ من العمر 20 عاماً، مع نادي أولمبيك ليون، خلال الموسم الكروي الماضي، عندما انضم إلى الفريق الأول في النادي، قبل أن يصبح أحد أبرز نجومه على الإطلاق هذا الموسم، مما جعله محل اهتمام أكبر الأندية الأوروبية، على غرار برشلونة الإسباني، ونوادي ليفربول وتشلسي ومانشستر سيتي الإنكليزية.



وعلى مستوى المنتخبات، يلعب عوار حالياً للمنتخب الرديف، كما تدرّج في مختلف المنتخبات الفرنسية، لكنه لا يزال بإمكانه الاختيار بين اللعب لبلد والديه وأجداده الجزائر، أو لصالح فرنسا التي وُلد وترعرع فيها إلى غاية بزوغ نجمه.