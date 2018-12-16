الكشف عن تصميم ستاد لوسيل ثامن ملاعب كأس العالم قطر 2022

ملعب لوسيل

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية مساء السبت عن تصميم ستاد (لوسيل) ثامن الاستادات المرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر اقامتها في قطر عام 2022.

وقال رئيس المكتب الفني في اللجنة العليا المهندس هلال الكواري في كلمته خلال حفل الاعلان عن التصميم: "الإعلان عن تصميم ستاد لوسيل يعتبر محطة هامة في الطريق نحو استضافة بطولة كروية لا تنسى".

وأوضح أن أعمال البناء تشهد في الوقت الراهن ذروتها مؤكداً التعاون مع كافة الشركاء لتنفيذ أعمال البناء وفق الجدول الزمني المخطط لها.

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ومن المقرر ان يستضيف ستاد لوسيل المباراتين الافتتاحية والنهائية من بطولة كأس العالم قطر 2022، إذ يأتي الإعلان عن تصميم الملعب الذي ستبلغ طاقته الاستيعابية 80 ألف مقعداً ليكون آخر الملاعب الثمانية المقررة لاحتضان البطولة.

ويمزج تصميم لوسيل بين فنون العمارة الإسلامية القديمة والحديثة، حيث تزخرف الواجهة الخارجية بأشكال عربية هندسية مصممة بطريقة مبتكرة تسمح بدخول أشعة الشمس لداخل الملعب.

يذكر أن اللجنة العليا دشنت عام 2017 ملعب خليفة الدولي أول ستادات البطولة التي جهزت لاستقبال هذا الحدث الكروي العالمي الذي يقام لأول مرة في المنطقة، ومن المقرر حسب الخطة الزمنية أن يشهد عام 2019 جاهزية ملعبين آخرين هما الوكرة والبيت في مدينة الخور.