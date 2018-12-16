ملخص مباراة إشبيلية وجيرونا 2-0 الدوري الإسباني

سارابيا يحتفل بهدفه

حقق إشبيلية فوزاً ثميناً على ضيفه جيرونا بنتيجة (2-0) وضعته في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

جاء هدفا اللقاء الذي أقيم على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة 16 عن طريق إيفر بانيغا في الدقيقة 55 من نقطة الجزاء، وبابلو سارابيا في الدقيقة 64.

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ويملك برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد الرصيد ذاته من النقاط، لكن أفضلية الاهداف لصالح البارسا الذي يملك فرصة الانفراد بالصدارة عندما يلتقي بمستضيفه ليفانتي في وقت لاحق من مساء اليوم.